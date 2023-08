Sterke Carrasco gaat even in de fout, maar ziet dan hoe Memphis met héérlijke knal Atlético volle buit bezorgt

Zat Axel Witsel nog een gele schorsingsdag uit, werd Yannick Carrasco op de linkerflank wel in de basis gedropt. In tegenstelling tot menig andere Rode Duivel, staat YFC er wel. Al had Atlético het lang moeilijk met een stug Granada. Pas op slag van rusten vond Morata de opener. Waarna Carrasco op het uur even in de fout ging. Te makkelijk balverlies in het uitvoetballen, waarvan Granada profiteerde (1-1). Het pleit voor Carrasco dat Simeone hem die fout niet aanrekende. Carrasco bleef de hele match op het veld op het veld en deed ook diep in blessuretijd nog zijn verdedigende werk, veelal tegenover gewezen Real Madrid-speler Callejon, die op rechts stond. Het was de voor Morata ingevallen Memphis die met een wondermooie knal, na een tik van Carrasco, Atlético weer op voorsprong bracht. In blessuretijd maakte de ook ingevallen Llorente er nog 3-1 van na voorbereidend werk van Correa.