Spelers Valencia stappen van het veld na racistische uitspraak richting Diakhaby, wedstrijd na kwartier hervat: “Trieste dag voor het voetbal”

La LigaDe Spaanse competitiematch tussen Cadiz en Valencia is een kwartier gestaakt geweest. De reden: een vermeende racistische uitspraak van Eibar-speler Cala aan het adres van Valencia-verdediger Diakhaby. De bezoekers trokken na rumoer op het veld allemaal naar binnen. De wedstrijd werd weer hervat, omdat de scheidsrechter niets gehoord had en ‘dader’ Cala alles ontkent. Diakhaby bleef wel binnen.

Het bewuste moment speelde zich rond het halfuur af. Bij een vrije trap voor thuisploeg Cadiz kregen thuisspeler Cala en Valencia-verdediger Diakhaby het met elkaar aan de stok. Daarbij zou Cala, die Cadiz eerder op voorsprong had gezet, een racistische uitspraak naar het hoofd van Diakhaby hebben geslingerd.

De Fransman kookte van woede en achtervolgde Cala, waarop de twee ruzie maakten rond de middellijn. De scheidsrechter legde vervolgens het spel stil en toen de ploegmaats van Diakhaby doorhadden wat er gebeurd was, stapten ze gezamenlijk van het veld. Een statement tegen racisme.

De wedstrijd lag ongeveer een kwartier stil. Nadien hervatte de partij bij een 1-1-stand. Volgens Spaanse media zou Valencia een forfaitnederlaag aangesmeerd krijgen als ze niet opnieuw op het veld zouden komen. De scheidsrechter beweerde geen racistische uitspraak gehoord te hebben en ook ‘dader’ Cala ontkende alles. Valencia kwam weer naar buiten, maar Diakhaby bleef in de kleedkamer. De Fransman had zijn ploegmaats naar verluidt gevraagd om verder te spelen. Cala kwam wél weer op het veld, maar werd bij de rust dan toch gewisseld. Cadiz won de wedstrijd uiteindelijk met 2-1.

“De club heeft zijn spelers nooit aangemaand om terug het veld op te gaan”, zo staat te lezen in een persmededeling van Valencia. “Nadat we van het veld waren gestapt, maakte de scheidsrechter ons na een tijdje duidelijk wat de mogelijke gevolgen hiervan waren. Met een mogelijke straf boven ons hoofd besloten we terug het veld op te gaan. Ook Diakhaby wou dat we de wedstrijd voor hem afmaakten.”

De spelers van Valencia verlieten zondag het veld in het stadion Ramon de Carranza in Cadiz na 30 minuten in de eerste helft, vanwege racistische uitlatingen aan het adres van de Franse verdediger Mouctar Diakhaby. Die kreeg het aan de stok met Cadiz-verdediger Cala.

“Wij hebben er vertrouwen in dat dit incident onderzocht zal worden. Wat hier gebeurd is, zou nooit mogen gebeuren in het voetbal. Het is een droevige dag voor onze sport. We steunen Diakhaby dan ook volledig.”

