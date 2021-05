Spaanse titel nog niet beslist: Atlético blijft in polepositie na late assist Carrasco, Real wint ook maar moeten hopen op misstap stadsrivaal

La LigaZe moesten ervoor werken, maar Atlético Madrid heeft alles nog in eigen handen in de strijd om de Spaanse titel. Met dank aan het gouden duo. Yannick Carrasco trok voor, Luis Suárez werkte af. 2-1 tegen Osasuna in de slotminuten: een immens belangrijke goal. Want zo blijft Atlético met nog één speeldag te gaan voor Real Madrid in de stand, dat met 0-1 won van Athletic Bilbao. Courtois speelde een hele match, Eden Hazard een kwartiertje. Wint Atlético volgend weekend van Valladolid, is het kampioen. FC Barcelona is hoe dan ook uitgeteld voor de Spaanse titelstrijd.