Spaanse pers pakt Hazard opnieuw hard aan: “Het gaat van kwaad naar erger”

Buitenlands voetbalGeen Clásico zondag voor Real Madrid na de zure uitschakeling van gisteravond tegen Athletic Bilbao in de halve finale van de Supercopa. Eden Hazard startte in de basis, maar de aanvoerder van de Rode Duivels kon zijn stempel andermaal niet drukken. Dat zagen de Spaanse media ook. Zij nemen Hazard weer onder vuur.

AS: “Gerucht dat hij het niet verdient om basisspeler te zijn”

Vooral sportkrant AS liet flink wat inkt vloeien over onze landgenoot. En de teneur was niet bepaald positief. De sportkrant vindt dat Hazard “opnieuw schipbreuk leed”, ondanks het feit dat hij vanuit het centrum mocht beginnen. “Zidane paste zijn tactische plan aan in de hoop dat Hazard het spel meer kon beïnvloeden, maar hij was nauwelijks aanwezig.”

Amper 3 goals in het witte shirt van Real, dat is te weinig. “Van ster naar hoofdpijn. De Belg werd in 2019 gehaald als opvolger van Cristiano Ronaldo, maar hij heeft sindsdien amper 32 wedstrijden gespeeld en slechts in een paar daarvan z'n kwaliteiten getoond. Geen spoor van de Hazard die schitterde op het WK of in de Europa League.”

Ook tegen Athletic Bilbao verspeelde onze landgenoot naar verluidt de meeste ballen die zijn richting uit kwamen. “Het gaat van kwaad naar erger bij Eden. Hij wou en kon niet. Geen invloed op het spel, incapabel om gevaarlijk te zijn, flauw en met de neiging om gaandeweg te verdwijnen van het veld. Heeft hij nog schrik na de blessure die z’n landgenoot Thomas Meunier hem bezorgde eind 2019? Het gerucht dat hij het niet verdient om basisspeler te zijn bij Real begint door te sijpelen bij de fans. Madrid wacht geduldig, maar er is geen tijd.”

Marca: “Hij moet meer doen”

Bij Marca was Lucas Vazquez de grote boeman. De Spanjaard speelde een dramatische eerste helft en had volgens Marca een zeer groot aandeel in de uitschakeling. Hazard kwam minder nadrukkelijk aan bod dan bij AS, maar lof kreeg hij evenmin.

Bij Marca kunnen de fans hun mening geven over de prestaties van de spelers en coach Zidane. De mannen met de meeste positieve beoordelingen, prijken bovenaan. In dit geval zijn dat Marco Asensio en Thibaut Courtois. De spelers die de fans het minst konden appreciëren, staan onderaan het lijstje. Onder Hazard staan enkel Zinédine Zidane en Lucas Vázquez.

“Hazard is zichzelf niet”, schrijft Marca over onze landgenoot. “Hij speelde iets meer vanuit het centrum en probeerde wel actief te zijn. Maar na 25 minuten keerde Zidane al terug naar het gebruikelijke systeem. Na 67 minuten moest Hazard al naar de kant voor Vinicius Junior. Hij moet meer doen.”

Mundo Deportivo: “BAH faalt weer”

Mundo Deportivo zag het probleem groter dan alleen onze landgenoot. “Hazard presteerde gisteren niet op het niveau dat we verwachten van de Belgische ster, maar in werkelijkheid was hij niet de enige Madrid-ster die niet voldeed. Een probleem bij Real dat veel aandacht trekt: het gebrek aan geslaagde dribbels. Amper 6 van de 16 dribbels werden gisteren voltooid, goed voor 38 procent. Het op één na slechtste resultaat dit seizoen. Ferland Mendy bracht er 3 van z’n 5 tot een goed einde, Modrid 2 van z’n 3 en de ingevallen Vinicius was één keer succesvol. De rest mislukte in hun pogingen. En Eden Hazard, die probeerde niet eens.”

BAH, zo wordt de aanvalslinie van Real Madrid genoemd. Benzema, Asensio en Hazard. Al stond het drietal nog maar 312 minuten samen op het veld. “De cijfers van het trio zitten ver, heel ver onder wat vooraf werd gedroomd. De blessure van Asensio speelt natuurlijk een grote rol, net als de kwaaltjes van Hazard die voorkomen dat hij een minimum aan regelmaat kan brengen in z’n prestaties.” De conclusie bij Mundo Deportivo? Met BAH op het veld presteert Real zelfs slechter dan zonder.

