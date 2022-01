Spaanse media zien Eden Hazard opstaan uit de doden: “Zijn naam wordt weer met een beetje respect genoemd”

La LigaHet is te vroeg om te zeggen dat hij terug is, maar Eden Hazard (31) gaat wel nog eens in positieve zin over de tongen. De Spaanse media hebben het over “eerherstel” na zijn winning goal in de bekermatch tegen Elche - bij Marca en AS pronkt hij op de voorpagina. “Eden Hazard is tot leven gewekt, en dat is geen kleinigheid.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Marca: “Zijn naam wordt met beetje meer respect genoemd”

“Hazard, net op tijd!”, kopt Marca op de voorpagina. De Madrileense krant zag hoe de Rode Duivel een geweldige pass van Alaba “meesterlijk afwerkte” en Real Madrid zo naar de kwartfinales van de Copa del Rey trapte. Het was zijn eerste winning goal voor Real. “Eden Hazard - die in zijn slechtste periode zit sinds zijn komst in Madrid, te midden van transfergeruchten - stond er wanneer Real hem het meest nodig had. Zoals dat vaak gebeurt met grote spelers. Een schitterend doelpunt was het. Zo krijgt Florentino Perez toch een return voor het vele geld dat ze betaald hebben voor Hazard. Zijn naam wordt nu met een beetje meer respect genoemd. De voorbije maanden werd er vaak minachtend over hem gesproken. Real deed wat onmogelijk leek: op en over Elche gaan met een man minder én... Eden Hazard tot leven wekken, wat geen kleinigheid is."

Volledig scherm Marca over Eden Hazard © Marca

AS: “Eerste stap richting eerherstel”

De frontpagina van die andere Madrileense sportkrant, ‘AS’, laat eveneens weinig tot de verbeelding over. “Eindelijk, Hazard!” Dat de Rode Duivel de weg van verzoening is ingeslagen, schrijven ze. “Eden Hazard beseft wat Real Madrid allemaal gedaan heeft om hem binnen te halen. En hij weet ook dat hij de verwachtingen nog niet kon inlossen. Wel, zijn reddende goal tegen Elche was er een zoals in zijn beste dagen bij Chelsea. Hij deed wat hij al lang had moeten doen: beslissend zijn voor Real. Hazard is de weg van verzoening en re-integratie ingeslagen. Het talent van Hazard zat in een winterslaap, maar was nooit weg. Als hij, net als Dani Ceballos overigens, weer zijn oude niveau haalt, dan doet Real twee top ‘wintertransfers’.”

Volledig scherm AS over Eden Hazard. © AS

El Mundo Deportivo: “Hazard heeft laatste woord nog niet gezegd”

Ook in Catalonië sprong de winner van Eden Hazard in het oog. Al vergeten zij niet dat Eden Hazard weer 90 minuten op de bank zat en pas bij het begin van de verlengingen mocht invallen. “Ancelotti gooide Hazard en Ceballos in de strijd, maar dat veranderde weinig of niets voor Real”, klinkt het bij El Mundo Deportivo. “Tot er twee helden opstonden. Isco maakte de gelijkmaker, Hazard de winning goal. Net twee spelers die al jarenlang kritiek krijgen wegens hun slechte prestaties. Ancelotti weet dat hij iedereen nodig heeft. Tot zijn grote vreugde zag hij dat Isco en Hazard hun laatste woord niet gezegd is bij Real.”

Sport: “Hazard tankt vertrouwen”

Sport geeft Eden Hazard een gemiddelde 6 op 10 voor zijn beslissende invalbeurt. “Hazard werd niet tussen de lijnen verwacht, maar mocht toch invallen. Toen hij voor de doelman van Elche opdook, kwam zijn killer instinct naar boven. De Belg bezorgde zijn ploeg de kwalificatie voor de kwartfinales én tankte vertrouwen.”

Lees ook:

Volledig scherm Eden Hazard © AFP