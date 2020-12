Spaanse media snoeihard: “Tactiek van Koeman is nonsens en chaos, Barça is slechter dan slecht”

La LigaBarcelona krijgt er in de Spaanse sportkranten flink van langs. Na het beschamende gelijkspel tegen laagvlieger Eibar van dinsdagavond ontsnapt ook trainer Ronald Koeman niet aan een vernietigend rapport. “Zijn tactiek was nonsens, hij reageerde traag.”

“Barcelona 1, Eibar 1: zó ziet het leven zonder Lionel Messi eruit”, zo verwijst Marca naar het ontbreken van de Argentijnse vedette, die vanaf de tribune toekeek. “De goede gevoelens die er waren na de zege tegen Real Valladolid zijn niet meer dan een herinnering na wéér een teleurstellend gelijkspel. Barcelona speelde 45 minuten saai, en daarna 45 minuten slecht. Messi wil teamgenoten die hem helpen om de titel te pakken, maar nu zijn zíj juist degenen die hem in de weg staan. In zijn zomerse interview noemde hij Barcelona ‘slecht’, maar de waarheid is dat dit Barcelona slechter dan slecht is.”

Volledig scherm De cover van Sport. © Sport De krant richt zijn pijlen ook op Antoine Griezmann. “De club wacht nog steeds tot hij levert, hij doet nog altijd niet waarvoor hij is gehaald. Hij heeft nu al zeven duels niet gescoord, het lijkt erop dat hij niet mét en niet zónder Messi kan spelen. Iemand als Martin Braithwaite kan niet als schuldige worden aangewezen: hij rent en probeert meer dan wie dan ook. Daarbij: hij kwam voor 18 miljoen, niet voor 100 miljoen”, zo deelt de krant nog een sneer uit aan Griezmann.

El Mundo Deportivo zag dat ook Koeman faalde. “Dat hij een 3-5-2-tactiek koos tegen één spits, was tactische nonsens”, oordeelt de krant keihard. “De Nederlander reageerde vervolgens traag: pas na 45 minuten greep hij in. In de slotminuten was de tactiek al helemáál een mysterie. Het is niet voor het eerst dat Koeman zijn spelers in paniek en in de war brengt door er een tactische chaos van te maken. Hij kan deze resultaten niet alleen wijten aan pech of individuele fouten. Als het zó vaak gebeurt, komt het misschien omdat spelers geen idee hebben hoe ze onder de druk van de tegenstander moeten komen.”

“Kan zo niet verder”

“Het is officieel: dit is een overgangsjaar om snel te vergeten”, oordeelt Sport, dat genade heeft voor Frenkie de Jong, die een 5 krijgt. “Hij kon niet echt deelnemen aan het spel, omdat hij zeer goed werd gedekt.” Verder is de kritiek op Barcelona niet mals. “Er is geen enkele conclusie over deze ploeg die langer dan een week goed is. Na elke stap vooruit volgen er twee terug. Het is onmogelijk om plannen en patronen te ontdekken, iedere wedstrijd is een groot avontuur. De enige vraag is nu nog: hoeveel hechtingen heeft dit team na het seizoen nodig? Het kan zo niet verder.”

Tot slot AS, dat eveneens kritiek heeft op Koeman. “Hoeveel hij na afloop zei dat zijn ploeg goed gespeeld had, is de waarheid dat het absurde Barcelona en de coach zichzelf voor schut hebben gezet.”

Volledig scherm De cover van Marca. © Marca