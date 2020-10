Spaanse media: “Hazard niet fit voor Clásico”

La Liga Messi zwaait boezem­vriend Suárez uit met sneer naar Barcelona: “Je verdiende het niet om zo buitenge­gooid te worden”

25 september Lionel Messi en Luis Suárez, het was een match made in heaven. De Argentijn en de Uruguayaan waren niet alleen spitsbroers bij Barcelona, de twee zijn vrienden voor het leven. Dat Suárez nu Barcelona moet verlaten, doet ook bij Messi pijn. Ziehier, een eerbetoon met een flinke sneer naar het management in Catalonië. Suárez heeft vandaag voor 2 jaar getekend bij Atlético Madrid.