Spaanse kranten zien exit naderen voor Zidane na nederlaag van de schande: “Het einde van een cyclus”

La LigaQue bochorno. Wat een schande. De blokletters in de Spaanse kranten zijn niet mals voor Real Madrid na de smadelijke uitschakeling in de achtste finalesvan de Copadel Rey tegen derdeklasser CD Alcoyana. “De cyclus van Zidane bij dit Real is rond.”

Geen finale van de Spaanse Supercup en ook de Copa del Rey mag Real Madrid vergeten na een onverwachte nederlaag tegen CD Alcoyano. De Koninklijke verloor met 2-1 na verlengingen. Thibaut Courtois kreeg rust. Eden Hazard viel in de eerste verlenging in, maar kon weinig betekenen voor het zwalpende team uit de Spaanse hoofdstad.

Ondanks de kritiek van de voorbije weken werd Hazard tegen Alcoyano weinig verweten. Dat Real in het slot omzeggens met zijn beste spelers op het veld stond, dát maakt de nederlaag des te erger. In de Spaanse kranten wijzen ze dan ook naar één man: Zinédine Zidane. De Fransman doorzwom al meer dan één crisis als trainer bij Real Madrid, al lijkt het water nu écht wel te diep.

Bij MARCA weten ze evenwel dat Zidane niet zal opstappen. “Hij is niet van plan om af te treden en ook de clubleiding zal niet meteen drastische beslissingen nemen”, weet Real-watcher José Félix Diaz. “Het bestuur wacht tot aan het einde van het seizoen om schoon schip te maken en een nieuw Real Madrid uit te bouwen. Al is het onmiskenbaar dat er slijtage zit op Zidane en zijn spelersgroep.”

Er is volgens MARCA een totaal verlies aan vertrouwen tussen Zidane en zijn spelers. “Hij ontsnapt niet aan de stelregel dat coaches afhankelijk zijn van hun team. Dit Real Madrid is de weg kwijt en de signalen die naar buiten komen, wijzen erop dat het vertrouwen in de boodschap van de coach weg is. Zidane reageerde apatisch tegen Alcoyano. Real was op weg naar een ramp en er kwam geen signaal. Hij gooide het roer niet om.”

De vele stiltes op en rond het veld gisteren waren dan ook veelbetekenend. “Ook de ploeg moet onderworpen worden aan kritiek. Er zijn spelers die hun beste dagen in het shirt van Real al gehad hebben. Voor hen is er geen weg meer terug. Dan denken we aan namen als Marcelo en Isco. De jeugd volop kansen geven botst dan weer een beetje met de filosofie van Zidane.”

Jongere spelers die Real voor veel geld aantrok, worden door Zidane amper gebruikt. De Fransman blijft trouw aan de mannen die hem drie CL-trofeeën schonken en dat betekent dat de miljoeneninvesteringen in Militao, Jovic en Odegaard van de club niet renderen. Die laatste twee zijn overigens alweer vertrokken op uitleenbeurten naar respectievelijk Frankfurt en in het geval van Odegaard wellicht weer Sociedad.

“Het zijn activa van de club die Zidane zo devalueert, wat de afstand tussen Zidane en het bestuur uiteraard vergroot”, schrijft AS. “Met enkel nog de Spaanse competitie en de Champions League heeft Zidane nog twee stukken hout om zich aan vast te klampen. Al volgt Real in La Liga al op een afstand van stadsgenoot Atlético en is de algemene verwachting dat ze niet verder geraken dan de kwartfinales in de Champions League.”

“Tijdens zijn eerste passage wist Zidane ondanks kleine rimpelingen het schip recht te houden - vooral met dank aan de Europese prestaties. Nu werd zijn ontslag al meermaals overwogen. Bijvoorbeeld nog toen het er naar uit zag dat hij z’n team niet door de groepsfase van de Champions League zou krijgen. Zidane en Real wonnen toen op D-Day en werden nog groepswinnaar. Nu lijkt er geen ontsnappen meer aan.”

Zidane: “Denk dat de spelers nog vertrouwen in me hebben”

“Ik ben de trainer, de verantwoordelijkheid ligt bij mij”, zei Zidane zelf na afloop van de partij. “De spelers hebben van alles geprobeerd, maar het lukte niet.N ee, dat is geen schande. Dit is voetbal, daarin gebeuren zulke dingen soms. We moeten hierdoor niet in paniek raken. Het was een andere wedstrijd geworden als we het tweede doelpunt hadden gemaakt. Maar hun keeper verrichtte een paar goede reddingen.”

“Dit was een pijnlijke avond”, ging de Fransman nog verder. “Mijn spelers en ik houden niet van verliezen. Ik denk dat de spelers nog steeds vertrouwen in me hebben. We zitten nog in de Champions League en doen mee om de Spaanse titel. We kunnen dit seizoen nog van alles winnen.”

