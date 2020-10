Spaanse krant gaat uit de bocht en vergelijkt Barça-toptalent Ansu Fati met ‘zwarte straatverkoper’, Griezmann: “Ansu verdient respect”

La LigaDe verontwaardiging is groot. In het matchverslag van Barcelona-Ferencvaros vergeleek de Spaanse krant ‘ABC’ toptalent Ansu Fati (17) met een “zwarte straatverkoper die op de vlucht is voor de politie”. De journalist in kwestie bood intussen zijn excuses aan, maar Barça zou overwegen om juridische stappen te zetten. Antoine Griezmann nam het op voor zijn jonge ploegmaat. “Ansu is een fantastische jongen.”

FC Barcelona haalde op de openingsspeeldag van de Champions League stevig uit tegen de Hongaarse kampioen Ferencvaros. 5-1 werd het, met dank aan uitblinker Ansu Fati. De jonge Spanjaard met roots in Guinee-Bissau was goed voor een goal en assist. Nadien kreeg hij - meer dan terecht - tonnen lof. Ook de pers was lyrisch. Maar ABC, de derde grootste krant van Spanje, gebruikte wel een zeer bedenkelijke manier om de prestatie van Fati te prijzen.

“Ansu die aan het lopen gaat, heeft iets van een gazelle. Als een heel jonge zwarte straatverkoper die je plotseling langs de Paseo de Gracia (een drukke winkelstraat in Barcelona, red.) ziet vluchten voor de politie.”

Die vergelijking doet de wenkbrauwen fronsen. Volgens de Spaanse pers overweegt FC Barcelona juridische stappen te ondernemen tegen de journalist en krant. Antoine Griezmann, ploegmaat van Ansu Fati, reageerde intussen openlijk via Twitter. “Ansu is een uitzonderlijke jongen die respect verdient zoals ieder ander mens. Neen tegen racisme en neen tegen onbeschoftheid”, schrijft de Fransman. De respons op zijn tweet , die bijna 40.000 keer werd geretweet en 120.000 keer werd geliket, is enorm.

Door de felle kritiek kon de journalist van ABC niet anders dan zijn verontschuldigingen aanbieden. “In mijn verlangen om de schoonheid van Ansu’s bewegingen en zijn klasse als zeer jonge speler te prijzen, werden sommige uitdrukkingen opgevat als racistische minachting”, aldus Salvador Sostres. “Dit was niet mijn bedoeling, noch mijn mening. Ik vind Ansu een goede speler, zoals ik in al mijn vorige artikels heb geschreven sinds zijn debuut. Het spijt me zeer voor het misverstand en mijn excuses aan iedereen die mogelijk beledigd is.”

Met Ansu Fati, die volgende week zaterdag zijn 18de verjaardag viert, heeft Barcelona weer een goudhaantje in zijn rangen. De aanvaller speelt sinds zijn tiende bij Barça en stroomde via jeugdacademie La Masía door naar de A-kern. De Spaanse international - hij verzamelde al vier caps - debuteerde in augustus vorig jaar voor Barcelona en maakte sindsdien 12 goals in 38 wedstrijden.

