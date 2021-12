Sevilla wint Spaanse topper tegen Atlético, Rakitic wees de weg met fantastische pegel

La Liga Ronald Koeman krijgt steun van Messi: “Hij is oneerlijk behandeld”

Lionel Messi (34) is niet te spreken over hoe FC Barcelona het ontslag van Ronald Koeman (58) heeft afgehandeld. Dat zegt de superster van Paris Saint-Germain in een groot video-interview met de Madrileense sportkrant Marca. “Net als Ernesto Valverde is Koeman in Camp Nou oneerlijk behandeld.”

23 november