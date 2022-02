Scorende Carrasco en Noémie Happart verwachten eerste kindje

Een Spaanse topper die startte aan een rotvaart. Met de enige Belg tussen de lijnen die de debatten opende. Na een vloeiende combinatie tussen Koke en Suarez verschalkte Carrasco met een overhoekse trap Ter Stegen. Hij vierde met de duim in de mond en de bal onder het shirt, wat erop wees dat vriendin Noémie Happart zwanger is. Dat nieuws werd door de familie van Carrasco intussen bevestigd aan onze redactie. Carrasco en Happart (Miss België in 2013) vormen zeven jaar een koppel. In de Champions League-finale van 2016 gingen ze de wereld rond toen de Rode Duivel haar na zijn goal een zoen in de tribunes gaf. Een jaar later gaven ze elkaar ook het jawoord, nu verwachten ze hun eerste kindje.