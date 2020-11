Rotweek voor Courtois, maar het is Hazard die kritiek krijgt in Spanje

La LigaThibaut Courtois (28) heeft al leukere periodes gekend. Na zijn foutje dit weekend zijn er evenwel weinig mensen in Madrid die hem met de vinger wijzen. S**t happens. De kritiek was voor Eden Hazard.

Thibaut Courtois is even niet meer untouchable.

Een rotweek: eerst een schoonheidsfoutje bij de Rode Duivels tegen Denemarken, zaterdagnamiddag lag hij met een penaltyfout (zie video boven) aan de basis van het gelijkspel tegen Villarreal.

Het zijn omstandigheden die Courtois tot voor kort vreemd waren. Hij was maandenlang de beste doelman ter wereld.

De media in Madrid hebben in de voorbije 48 uur weinig ophef gemaakt omtrent het foutje van Courtois in de topper tegen Villarreal. Fideel van de journalisten. Per slot van rekening is het krediet dat Courtois heeft opgebouwd nog steeds huizenhoog.

Volledig scherm © Photo News

Zelfzeker

Bovendien, net zo goed kan gesteld worden dat Courtois zaterdag in blessuretijd Real Madrid behoedde voor de nederlaag. Met zijn linkerhand voorkwam hij dat de opwipper van Villarreal-spits Kubo (eigendom van Real) in doel belandde.

Ook in het verloop van de wedstrijd was Courtois alert en zelfzeker.

Maar het zit even niet mee. Het helpt niet aan het vertrouwen van Courtois dat Real nu al maandenlang de nul niet kan houden. De ploeg is zijn defensieve stabiliteit kwijt. Tegen Villarreal was het de eerste keer sinds lange tijd dat Madrid iet of wat controle had over een wedstrijd. Varane speelde zijn beste partij van het seizoen.

Volledig scherm © Photo News

Winnen tegen Inter

Voor Courtois en Real Madrid staat woensdagavond in Milaan alweer ‘de belangrijkste wedstrijd van het seizoen’ op het programma. Winst tegen Inter zou de club enorm vooruithelpen in een poging om te overwinteren in de Champions League. Sergio Ramos is geblesseerd, waardoor meer dan ooit in de richting van Courtois wordt gekeken om de ploeg over de streep te trekken.

Eden Hazard (29) zal in Milaan aan de aftrap verschijnen. Hazard was ook zaterdag, met amper twee groepstrainingen in de benen, titularis tegen Villarreal. Hazard was niet scherp, hij deed nagenoeg alles uit stilstand en zette geen enkele actie op snelheid op. Maar daartegenover staat dat de Rode Duivel heel balvast was, een pak defensief werk opknapte, en duidelijk blij was dat hij opnieuw op het veld stond. Veel meer kon niet verwacht worden van een speler die twee weken out was met een Covid-19-besmetting. Na iets meer dan een uur werd Hazard naar de kant gehaald.

Volledig scherm © AP

“Hij is fit”, reageerde Zinédine Zidane op de persconferentie.

Opvallend was dat de commentaren in de media aan het adres van Hazard wél scherp waren. Op zijn schouders rust de verantwoordelijkheid om woensdag minstens een punt te pakken tegen Inter.

Dat de druk er goed opzit, getuigt de venijnige uithaal van Zidane richting pers na afloop van de partij tegen Villarreal: “Doen jullie maar voort waarmee jullie bezig zijn, ik focus mij op mijn werk.”

Volledig scherm © REUTERS

