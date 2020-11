Rode Duivels weer zonder hun aanvoerder: Eden Hazard test positief en moet 10 dagen in quarantaine

La LigaEden Hazard (29) heeft positief getest op corona. Hij is meteen in quarantaine geplaatst en alle personen in zijn omgeving zijn inmiddels ook getest op het virus. Hazard moet zo de komende interlands met de Rode Duivels laten schieten.

“Bij de testen die gisterochtend zijn afgenomen hebben twee spelers positief getest op Covid-19: Eden Hazard en Casemiro", zo klinkt het op de website van Real Madrid. “Alle andere spelers en de technische staf van het eerste elftal, evenals alle clubmedewerkers die rechtstreeks met hen samenwerken, testten negatief.” Voor Hazard is dit een domper. Hij was net terug van een blessure en speelde de voorbije drie wedstrijden mee bij Real. Vorig weekend was hij zelfs trefzeker tegen Huesca met een fantastische goal.

Het protocol van La Liga voorziet dat een speler zeven dagen in quarantaine moet en pas na twee negatieve tests weer mag aansluiten bij de groep. Hazard is daardoor in principe out voor de drie komende interlands van de Rode Duivels. Hij zou mogelijk nog kúnnen aantreden in de wedstrijd tegen Denemarken van woensdag 18 november, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat Real Madrid Hazard dan alsnog een blitzbezoek zal laten brengen. In Madrid is men immers ook op de hoogte van de precaire corona-situatie in België... Zo zal Hazard meer dan een jaar niet gespeeld hebben voor de Duivels - zijn laatste interland dateert intussen al van 19 november 2019 tegen Cyprus.

Wantrouwen

In bondskringen zijn sommige mensen “wantrouwig” bij het nieuws vanuit Madrid. Vanuit de club wordt evenwel beklemtoond dat het teststaal van Hazard duidelijk is.

Het wantrouwen is begrijpelijk. Andermaal liet Real Madrid de afgelopen dagen blijken dat een selectie van Hazard voor de nationale ploeg niet in de plannen paste van De Koninklijke. Soortgelijke berichten stonden deze week in de Spaanse pers omtrent Casemiro. En u mag twee keer raden wie deze morgen óók positief is bevonden... Juist: Casemiro.

Het zou evenwel bijzonder cynisch zijn van Real Madrid om gezonde mensen plots het label van ‘Covid-19-besmet’ op te spelden. Bovendien mogen Hazard en Casemiro wettelijk tien dagen hun huis niet uit om te trainen. In het geval van Hazard is nu weer tien dagen stilliggen geen optie. En de bewuste spelers moeten het spel willen meespelen en tien dagen verstoppertje willen spelen.

Brute pech, is het. Maar zo wordt het nooit eens stil rond Eden Hazard. Net nu hij goed aan het voetballen was en, vooral, pijnvrij aan het voetballen was.

Opvallend: Eden Hazard is lang niet de enige topvoetballer die af te rekenen krijgt met het coronavirus. Eerder testten ook al onder meer Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Neymar en Paul Pogba positief.

