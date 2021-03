Real ziet kans op nieuwe titel weer kleiner worden, Courtois en co verslikken zich in Sociedad

La Liga Frenkie de Jong schiet Barcelona voorbij Huesca na fenomenale assist van Messi

3 januari Frenkie de Jong heeft FC Barcelona vanavond aan de drie punten geholpen. De 23-jarige middenvelder tikte in de 27ste minuut een voorzet van Lionel Messi binnen na een goede loopactie in het strafschopgebied. Het bleek de winnende goal in de uitwedstrijd bij hekkensluiter SD Huesca.