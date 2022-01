Real zet 2022 in met valse noot: Hazard speelt één helft maar kan tweede nederlaag niet verhinderen na defensief geblunder

Concurrent Vinicius Junior was out met corona, toch begon Eden Hazard tegen het energieke en soms assertieve Getafe op de bank. Thibaut Courtois was wel van de partij. Na twee negatieve coronatesten en heel wat gelobby kreeg hij de toestemming om te spelen.

De tijd tikte, de leider uit La Liga moést op zoek naar minstens een draw. Met een Hazard die zich toonde of alvast bedrijviger was dan Asensio en Rodrygo. Via de Rode Duivel en Marcelo kwam Benzema in schietpositie, de Franse spits schoot op het hoofd van Cuenca. Ook Casemiro kende geen succes, Soria pareerde uitstekend.