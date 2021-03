Real-voorzitter Pérez overtuigt Hazard zich niet te laten opereren, dit weekend volgt gesprek met Lieven Maesschalck

Dan toch niet. Eden Hazard gaat niet onder het mes. Nadat de speler vorig weekend geen goed gevoel had in de partij tegen Elche, meende hij in een ontgoocheling dat het beter was om het titanium plaatje in de enkel operatief te laten verwijderen. Real Madrid toonde aanvankelijk begrip voor het standpunt van Hazard en besefte dat de opeenvolging van spierblessures “niet normaal” was. Chirurgen stonden garant dat bij een operatie het EK niet in gevaar zou komen voor Hazard.

Maar hoe meer de uren verstreken, hoe meer Real Madrid twijfelde aan de efficiëntie van een operatie. Daarin gesteund door wereldwijde specialisten die niet zeker zijn dat het plaatje in de enkel de trigger is van andere blessures. Bovendien blijkt het enkelgewricht op echo’s in perfecte staat.

Volledig scherm © Getty Images

Minstens acht weken

Uiteindelijk kon Florentino Pérez de rust in het hoofd van Hazard terugbrengen. De Rode Duivel gaat akkoord om een conservatieve aanpak zijn werk te laten doen. De club wil minstens acht weken de tijd nemen om het lichaam van Hazard helemaal te laten genezen.

Er is evenmin medische garantie dat zoiets wél alle problemen zal oplossen. Hazard wil daarom alle mogelijke hulp gebruiken, en zijn entourage stelde daarom aan Real Madrid voor om het revalidatieproces mee te helpen opvolgen door het team van Lieven Maesschalck. Volgens de informatie waarover deze krant beschikt, hebben alle partijen (speler, club, nationale ploeg) daarover dit weekend contact. Real Madrid wil enerzijds niet dat de samenwerking met Maesschalck gezien wordt als een motie van wantrouwen naar hun medische staf toe. Anderzijds heeft de club respect voor de vertrouwensband die Hazard heeft met de dokters en kinesisten van de Rode Duivels. De gesprekken dit weekend moeten duidelijk maken in welke mate Lieven Maesschalck het proces mee kan opvolgen. Is dat met af en toe naar Madrid te vliegen? Is dat vanop afstand?

Volledig scherm © Real Madrid via Getty Images

Vingers kruisen

Real Madrid is in deze altijd de winnaar. Ofwel is Hazard eind april van alle pijn verlost en kan hij in het slot van het seizoen meestrijden om de prijzen met Real Madrid. Ofwel dringt zich toch een operatie op en dan gaat Hazard in de zomer onder het mes - tijdens het EK - om zodoende fit te zijn in september voor het nieuwe seizoen.

Roberto Martínez en de Belgische voetballiefhebbers die Hazard willen zien schitteren op het EK moeten de vingers kruisen dat de conservatieve aanpak van zijn pijnlijke enkel vruchten afwerpt. Net daarom wordt het aandeel van Lieven Maesschalck de komende weken en maanden mogelijk cruciaal.

