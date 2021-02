Real Madrid wint dankzij Franse duo Benzema-Mendy, Courtois werkloos tegen Getafe

Thibaut Courtois kende voor een keer een rustige avond. Aardig meegenomen, want Thibaut had in een interview met Eleven Sports aangekondigd dat hij zondagnacht zou wakker blijven voor de Super Bowl. Opvallend: Real Madrid – zonder Ramos, Carvajal, Kroos en Hazard – speelde in balbezit in een nieuwe veldbezetting: 3-4-3. Dat functioneerde niet onaardig, weliswaar tegen een zwak Getafe. Zondag om 16.15u speelt Madrid een semi-topper op eigen veld tegen Valencia.