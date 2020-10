Real Madrid wint Clásico na verschroeiend begin in Camp Nou, Courtois belangrijk op schot van Messi

Wat een begin van de Spaanse topper. Minuut drie: Benzema stuurde Valverde in het straatje - een slapende Busquets liet z’n man lopen. De 22-jarige Uruguayaan werkte keurig af. 0-1. Minuut acht: Alba dook in de rug van de Real-defensie en vond Ansu Fati alleen voor doel. Courtois had geen kans tegen het gekruiste schot 1-1. Het was liefst 80 jaar geleden dat beide teams in de Clasico zo snel scoorden. Een verschroeiende start. Fati - binnen exact één week 18 - werd overigens de jongste doelpuntenmaker ooit in de Spaanse topper, Raul van de tabellen.

(lees verder onder de video’s)

De 0-1

De 1-1

De eerste helft, en dan vooral de eerste dertig minuten, bleef bekoren. Met één topsave van onze Rode Duivel onder de lat. Messi sleepte zich voorbij Ramos, maar Courtois pareerde in de korte hoek. Bekijk de redding in de video hieronder. Weer immens belangrijk, onze landgenoot. Aan de overzijde had Benzema de beste Madrileense kans voor rust, maar Neto maakte zijn laag schot onschadelijk.

Na de pauze waren de Catalanen tweemaal dicht bij de voorsprong. Fati schoot rakelings naast, Coutinho kopte in het zijnet. De goal viel aan de overkant. Lenglet met een oerdomme trekfout op Ramos, na een VAR-interventie ging de bal op de stip. De aanvoerder zette de elfmeter zelf om - zijn laatste 25 penalty’s gingen állemaal binnen.

Nog een halfuur hadden Messi & co, maar Courtois nog bedreigen lukte amper. Neto daarentegen had wel werk. Eerst op pogingen van Kroos en Ramos, maar in het slot zorgde Modric toch voor de 1-3. Winst voor de Koninklijke op Camp Nou, waardoor het met 13 op 18 naar de leiding springt in La Liga. Barça heeft slechts 7 op 15.

De kans voor Coutinho

Volledig scherm © Sofascore

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.