Real Madrid pakt 15 op 15, Zidane houdt Hazard hele match op de bank: “Ik wilde niets riskeren met Eden”

Eden Hazard was bij Real weer opgenomen in de selectie, maar kreeg van Zidane dus geen minuten. Voor de 29-jarige Rode Duivel was het de eerste keer dat hij in de Madrileense selectie zat, sinds hij eind november in het duel tegen Alaves na 28 minuten naar de kant moest met een spierblessure. Na afloop besprak coach Zidane de situatie van Hazard, die wel een tijd opwarmde maar niet inviel. “Ik vond het vandaag nog niet het moment voor hem om in te invallen”, zei de Fransman. “Het was een moeilijke match. Je moet als trainer de juiste zaken op het juiste moment doen. Ik wilde niets riskeren met Eden. Het gaat goed met hem. Beetje bij beetje gaan we hem terug in de ploeg brengen.”