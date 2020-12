Real Madrid pakt 15 op 15, Hazard blijft hele match op bank

Real Madrid verloor Rodrygo in de eerste helft met een blessure. De Braziliaan werd in tranen van het veld gedragen. Zijn vervanger Marco Asensio bood Casemiro na rust de 1-0 aan. Perfecte voorzet van de Spaanse invaller, Casemiro werkte af met het hoofd.

Eden Hazard was bij Real weer opgenomen in de selectie, maar kreeg van Zidane dus geen minuten. Voor de 29-jarige Rode Duivel was het de eerste keer dat hij in de Madrileense selectie zat, sinds hij eind november in het duel tegen Alaves na 28 minuten naar de kant moest met een spierblessure.