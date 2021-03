Real Madrid-icoon Sergio Ramos: “Messi naar Real? Graag! Dan mag hij bij mij blijven logeren”

La LigaReal Madrid-icoon Sergio Ramos (34) zou de komst van eeuwige rivaal Lionel Messi naar de Spaanse hoofdstad wel zien zitten, dat gaf hij toe in een gesprek met de bekende Spaanse YouTuber en streamer Ibai. “Als het nodig is, mag ie zelfs de eerste weken bij mij blijven logeren!”

Het is alweer van midden januari geleden dat we de beenharde centrale verdediger nog op het veld hebben zien staan, maar toch is hij nooit ver van de spotlights geweest. De malaise bij de Koninklijke en vooral de vragen rond een eventuele transfer in de zomer, zorgen ervoor dat Ramos ook tijdens z'n blessure steeds in de belangstelling stond.

Ramos, die deze zomer einde contract is bij Real Madrid, is uiteraard gegeerd wild. Vooral PSG trekt aan de mouw van de Spaanse verdediger. “Er is nog veel onzekerheid”, liet hij optekenen in een interview naar aanleiding van de documentaire die Amazon rond ‘m aan het maken is. “Ik zou er graag meer over zeggen, maar er is gewoon niets nieuws. Voorlopig ben ik alleen maar bezig met terugkeren uit blessure en het seizoen op de best mogelijke manier afsluiten.”

Quote Ik naar Barcelona? Nooit. Er zijn zaken in het leven die geld niet kan kopen. Sergio Ramos

Ramos is niet de enige superster die aan het einde van het seizoen zonder contract zit. Ook rond het aflopende contract van Lionel Messi is al aardig wat geschreven. Is de kleine Argentijn misschien iets voor Real Madrid? “Ik zou enorm blij zou als hij zou komen”, reageert Ramos in gesprek met YouTuber Ibai Llanos, die wel vaker met topvoetballers spreekt. “Ik zou ‘m zelfs de eerste weken bij mij laten logeren! Hij heeft ons jarenlang pijn gedaan, in zijn beste jaren. Hem niet meer tegenover mij zien verschijnen zou dan ook leuk zijn.”

“Haaland lijkt me een meer haalbare kaart dan Mbappé”

Al lijkt dat toch een onwaarschijnlijke transfer, dé Barça-ster bij uitstek die naar de aartsrivaal trekt. En dat geeft Ramos indirect zelf ook toe, wanneer het gaat over een omgekeerde beweging van de Spaanse verdediger. “Ik voor Barcelona spelen? Nooit. Ik apprecieer Laporta (de nieuwe Barcelona-voorzitter, red.) zeer erg. Maar er zijn zaken in het leven die geld niet kan kopen”, gooit hij die deur staalhard dicht. “Je zou ook Xavi of Piqué nooit in een Real-shirt zien.”

Geen Messi dus, maar op wie moet Real z’n pijlen dan wel richten volgens de kapitein? De namen van Erling Haaland en Kylian Mbappé zijn in dergelijke gesprekken nooit ver weg. “Ik zou ze uiteraard beiden graag zien komen”, trapt hij een open deur in. “Maar ik denk dat het voorlopig misschien wel makkelijker is om Haaland binnen te halen. Bij Mbappé liggen de kaarten wat moeilijker.” Het Noorse wonderkind staat dan ook al een tijdje op de radar van de Koninklijke. “Hij kan Real Madrid veel bijbrengen.”

Volledig scherm Erling Haaland zorgde met twee doelpuntenervoor dat Dortmund naar de volgende ronde kon, ten koste van Sevilla. © EPA

“Uitschakeling van Barcelona zag ik graag gebeuren”

Ramos, die hoopt er weer bij te zijn als Real Madrid hun terugwedstrijd in de Champions League tegen Atlanta afwerkt volgende week, kwam ook nog terug op de uitschakeling van de Spaanse clubs in de Champions League. “Ik was veel meer aangedaan van de uitschakeling van Sevilla, een club die me nog altijd nauw aan het hart ligt (Ramos maakte z'n profdebuut bij de club, red.).”

“Ze verdienden ook niet uitgeschakeld te worden. Ik wens ze altijd het beste toe. Bij Barcelona is dat compleet het tegenovergestelde”, geeft Ramos toe. “Een rechtstreekse concurrent zien wegvallen, geeft altijd wel wat voldoening. PSG is minder een zorg. Barcelona is onze aartsrivaal, die willen we altijd kloppen.”

Net zoals Rode Duivel Eden Hazard maakte ook Ramos deze week zijn langverwachte comeback op de groepstrainingen van Real Madrid: