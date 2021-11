Real Madrid en Courtois komen alleen aan de leiding in La Liga na ruime zege in Granada

Real had nog voor het halfuur al een dubbele voorsprong te pakken. Asensio tekende oog in oog met Granada-doelman Maximiano voor de 0-1. Nacho rondde een fantastisch ingestudeerd nummertje op een hoekschop knap af (0-2). De aansluitingstreffer van Granada via Suárez op slag van rust bleek uiteindelijk niet meer dan een stuiptrekking, want Real maakte het helemaal af na de pauze. Man-in-vorm Vinicius maakte er op assist van Modric 1-3 van, Mendy zette de 1-4-eindstand op het bord. In het slot van de partij liet Courtois zich nog opmerken met een bijzonder knappe save op een kopbal van Molina. Dankzij de zege klimt Real naar de leiding in La Liga.