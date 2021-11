Real Madrid boekt nipte zege tegen Rayo Vallecano, Eden Hazard krijgt amper zeven minuutjes

Real, met Eden Hazard alweer op de bank, had de controle in de eerste helft. En scoorde tweemaal. Toni Kroos schoot onhoudbaar voorbij Vallecano-keeper Dimitrievski - Vinicius stond wel degelijk géén offside -, wat later tikte Karim Benzema de dubbele voorsprong binnen. De bezoekers stelden daar weinig tegenover, Courtois kreeg enkel wat eenvoudige vangballetjes voor de kiezen geworpen.

En toch werd het dus nog spannend op het einde. Falcao zorgde daar een kwartier voor tijd voor. Hij vloerde Courtois tegenvoets met een kopbal. Vallecano rook bloed en lukte ei zo na de 2-2. Kroos werkte weg vanop de lijn, Courtois tikte een afstandsschot over. Eden Hazard was inmiddels ingevallen in minuut... 83. Een invalbeurt dus van amper zeven minuutjes plus wat blessuretijd waar hij zich niet echt in kon tonen.