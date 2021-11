Real loopt weg in Spanje met dank aan kruisraket Vinicius en prima save Courtois tegen Sevilla

LaLigaReal Madrid loopt weg van de concurrentie in de Spaanse voetbalcompetitie. De Madrilenen wonnen de topper tegen Sevilla met dank aan een schicht van Vinicius Junior. Eden Hazard zat niet in de wedstrijdselectie van de Koninklijke.

Het blijft wachten op Eden Hazard. De Rode Duivel trainde deze week mee na zijn buikgriep van vorig weekend, maar spelen deed de Rode Duivel niet. Trainer Carlo Ancelotti liet Hazard uit zijn selecties voor de duels tegen Tiraspol en Sevilla. Thibaut Courtois was er wel twee keer bij, tegen Sevilla was het na een tiental minuten wel meteen balen: Mir kopte een hoekschop helemaal vrij binnen.

Real moest dus achtervolgen in de topper tegen Sevilla, maar dan is er vooraan altijd eentje die opstaat. Karim Benzema was er als de kippen bij om de rebound van een afstandsschot binnen te duwen: alles te herdoen. De gelijkmaker viel in elk geval op een sleutelmoment, want even voordien had Ocamps nog de lat op zijn weg gevonden.

Na de pauze bleven beide ploegen elkaar waard, het was wachten tot Vinicius junior in het slot zijn duivels zou ontbinden. De Braziliaan schudde zich met een knappe actie los van zijn bewaker om dan verschroeiend uit te halen. Real had de zege beet, maar het zou nog even warm worden in de slotfase. Courtois moest een wereldsave uit z'n mouwen schudden bij de laatste hoekschop van Sevilla.

Het blijf uiteindelijk bij 2-1 in Madrid en zo is Real vier punten los in het klassement. De ploeg van coach Ancelotti heeft 33 punten, stadsgenoot Atlético volgt als tweede met 29 eenheden.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

