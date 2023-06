Real is van groot loon af, maar Hazard krijgt nog 7 miljoen euro mee

Geen speelminuten bij afscheid

In de tiende minuut tegen Athletic Bilbao kon Thibaut Courtois zich alweer onderscheiden. Hij ging een strafschop van Mikel Vesga in zijn linkerhoek knap halen. Via Oihan Sancet trof Bilbao meteen na rust wel raak. De afscheidnemende Benzema, maar liefst veertien seizoenen onder contract bij Real, lukte in de 72ste minuut de gelijkmaker met een omgezette strafschop. Eden Hazard kwam niet van de bank in zijn Madrileens slotakkoord.