Real blijft in het spoor van Atlético, Hazard kan eerste basisplaats sinds 30 januari net niet bekronen met goal

LaLigaReal Madrid lost stadsgenoot Atlético voor heen meter in de Spaanse titelstrijd. De Koninklijke won in eigen huis met 2-0 van Osasuna. Eden Hazard stond daarbij voor het eerst sinds maanden weer in de basis. Onze landgenoot kwam niet tot scoren, maar speelde een goeie eerste helft.

Het was van 30 januari geleden tegen Levante. Toen stond Eden Hazard voor het laatst in de basis bij Real Madrid. Na een reeks blessures was hij er thuis tegen Osasuna voor het eerst in drie maanden weer bij vanaf de aftrap. Een nieuw uur nul met andere woorden.

Het gaf Hazard klaarblijkelijk motivatie, want onze landgenoot begon goéd aan de partij tegen Osasuna. Het eerste doelgevaar kwam na twee minuten al van zijn voeten. Hazard kreeg tijd en ruimte om op te rukken tot aan de rand van de zestien, maar knalde bij gebrek aan ritme onbesuisd over.

Een Hazard in topvorm spijkert zo’n kansen altijd binnen, maar het matchbegin van onze landgenoot was in elk geval fluks. Real was de betere ploeg en ei zo na bekroonde Hazard dat met een goal. Marcelo pikte er de winger uit met een snelle vrije trap. Onze landgenoot deed alles goed, maar dat deed Osasuna-doelman Herrera ook.

Volledig scherm © REUTERS

Geen goals voor rust dus, al kwam Militao er met een ziekenhuisballetje richting Courtois en een ferme kopslag richting Herrera aan beide kanten dichtbij. Kort voor rust werd bovendien een kopbalgoal van Avila terecht afgevlagd. Oef, zagen we Courtois zuchten.

Na de pauze bleef het lange tijd maar wat verder kabbelen. Zo fluks de eerste helft van Hazard was, zo flets het ging na de pauze. Real was even op zoek naar zichzelf, maar na een reeks wissels - Hazard ging na 70 minuten naar de kant, was het in het slotkwartier toch prijs.

Militao brak met een kopbalgoal op een hoekschop de ban en luttele minuten later werd de score door Casemiro verdubbeld. De Braziliaan scoorde met een gelukje na een assist van gelegenheidskapitein Benzema. Een moeizame zege werd plots een makkelijke zege.

Met de 2-0 tegen Osasuna komt Real in de Spaanse titelstrijd weer in het zog van stadsgenoot Atlético. De Koninklijke heeft 74 punten, Atlético heeft er 76. Maar misschien nog belangrijker: een gemotiveerde Eden Hazard liet flitsen van beterschap zien. En Courtois, die hield nog maar eens de nul.

Volledig scherm © AFP

