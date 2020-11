Rampzalige avond voor Real en Courtois: hij slikt drie (!) tegengoals op penalty en own-goal van Varane

La LigaAlsof alle VAR-ellende waar Real lang van bespaard bleef hen in één avond plots over het hoofd viel. Werkelijk alles zat tegen, ook voor Courtois: drie tegengoals slikte hij op strafschop. De penalty die hij redde, moest opnieuw getrapt. En bij een domme deviatie van Varane kon hij nét niet bij. 4-1. Bovendien zag Zidane ook Benzema (lies) gekwetst uitvallen. Dat heet dan een rampavond.

Nochtans begon Real aardig in het Mestalla. Valverde verving Casemiro op de zes, voorin kreeg Asensio zijn kans als vervanger voor Hazard (Covid-19). Benzema knalde zijn vierde goal in La Liga hard in het dak van de goal. Wat er dan volgde, ging van bizar tot onwaarschijnlijk. Courtois pakte een penalty, maar omdat Valencia-aanvaller Musah te snel in de zestien was, moest die hernomen worden. Met een gelukje (Courtois was er opnieuw dichtbij) zette Carlos Soler wel om. Waarna hij net niet bij een deviatie van Varane in eigen doel kon. Een voorafgaande vermeende fout van Cheryshev op Asensio werd niet bestraft. Werkelijk alles zat Real tegen.

Courtois pakt penalty die uiteindelijk hernomen moet worden:

Ook na de pauze. Courtois pakte eerst nog uit met een knappe redding met de vingertoppen op een zwaar schot van de Zuid-Koreaan Kang-In Lee, maar zag in het volgende kwartier Carlos Soler weer vrolijk twee keer naar de penaltystip stappen. Eerst na een fout van Marcelo, daarna was er hands van Sergio Ramos. Alleen bij de laatste elfmeter zat Courtois er niet dichtbij. Aan de overkant stond Valencia-doelman Jaume Domenech pal. Match waarin Asensio en Isco, eens te meer, als vervangers door de boot vielen. En het kon nog erger voor de Koninklijke: Benzema viel out. Met een liesblessure ging hij naar de kant. Real is het nummer vier met 16 op 24.

De own-goal van Varane waar Courtois nét niet bijkan:

Leider in La Liga is Real Sociedad. Zij wonnen met 2-0 tegen FC Granada. Adnan Januzaj stond na een blessure opnieuw in de basis en werd gewisseld in de 62ste minuut voor Portu. Voor de Basken scoorden Nacho Monreal (22') en Mikel Oyarzabal (27' op penalty). In de rangschikking heeft Real Sociedad nu 20 punten, twee meer dan Villarreal. Al is het nummer drie Atlético de ploeg die de beste start heeft genomen met 17 op 21. ZIj tellen echter twee matchen minder dan Sociedad en Villarreal.

Volledig scherm Courtois moet zich toch gewonnen geven op de (tweede) penalty van Carlos Soler. © AFP

Volledig scherm © AFP

