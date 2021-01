Rampavond voor Barça: het verliest straffe finale Spaanse Supercup en ziet Messi eerste rood krijgen

Barça was er dichtbij in Sevilla, maar in minuut 90 viel nog de 2-2. Jordi Alba was bij de twee doelpunten van Griezmann betrokken, maar ging ook in de fout bij de twee tegengoals. In de verlengingen besliste spits Iñaki Williams enig mooi met een harde krul de verste kruising in. Een gefrustreerde Messi zag in de slotminuut nog rood voor een slag in het gezicht van Villalibre. Zijn eerste uitsluiting ooit in het shirt van de blaugrana.