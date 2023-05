“Racisme is normaal in La Liga”: Vinicius Jr. al voor tiende keer sinds oktober 2021 slachtoffer van raciale beledigingen

‘Aap! Aap! Aap!’ Niet voor niets kookten zondag de potjes over bij Vinicius Jr. De sterspeler van Real Madrid was in Valencia al voor de tiende keer in minder dan twee jaar tijd slachtoffer van raciale beledigingen. Het loopt zodanig de spuigaten uit dat Luis Rubiales, voorzitter van de Spaanse voetbalbond, moest toegeven dat het voetbal in zijn land met een racismeprobleem zit.

KIJK. Vinícius heeft er genoeg van en gaat verhaal halen bij fans

Hemeltergend was het gewoon. Of walgelijk - misschien is dat toepasselijker als adjectief. Vinicius Jr. kreeg zondag in Mestalla als enige rood nadat hij de spits van Valencia, Hugo Duro, een stevige tik had gegeven. Een gebaar dat niet hoort, tot daar aan toe, maar wel menselijk was: Vinicius Jr. werd door Duro niet alleen in een een wurggreep genomen maar door de supporters van Valencia ook meer dan eens uitgemaakt voor ‘aap’, zelfs al bij aankomst van de spelersbus van Real Madrid, zo blijkt uit beelden die op sociale media circuleren.

Vinicius zelf wees na 70 minuten twee fans aan die zich eraan bezondigden. Scheidsrechter Ricardo De Burgos legde de partij tien minuten stil en gaf opdracht aan de speaker om de supporters tot de orde te roepen. Maar de wedstrijd definitief stopzetten, dat deed De Burgos niet. Met als resultaat dat bij een nieuw incident Vinicius helemaal overkookte.

Op z’n perspraatje nam Real-trainer Carlo Ancelotti geen blad voor de mond. “Heel het stadion riep ‘aap’ toen Vini werd uitgesloten. Zo erg heb ik het nooit geweten. Dit is onaanvaardbaar. La Liga heeft een probleem en dat heet niet Vinicius - hij is het slachtoffer. Maar zo kan je niet voetballen en dat zeg ik niet omdat we verloren. We zijn in 2023 - racisme hoort niet meer te bestaan.”

Sinds oktober 2021 kreeg de 22-jarige Braziliaan al tien keer te maken met racisme in en rond het stadion. Elke keer valt het hetzelfde scheldwoord te horen, in één geval werd er een pop aan een brug opgehangen, met het truitje en rugnummer van Vinicius Jr. Net als nu leidde dat telkens tot een klacht bij het Spaanse gerecht. Dergelijke incidenten vallen onder de noemer ‘haatmisdrijf’ en strafbaar volgens de Spaanse wet.

In de praktijk draait het zelden uit op een vervolging of veroordeling. Zo meende de aanklager in Madrid dat kreten als ‘Je bent een aap, Vinicius’ tijdens de derby tegen Atlético in september 2022 in de context pasten van andere “onaangename en respectloze” gezangen en slechts “een paar seconden duurden” - hij seponeerde de zaak, net als het parket van Mallorca in maart 2022: “De woorden en klanken zijn typisch voor slecht en laakbaar gedrag maar lijken hier niet te vallen onder de regels van de strafwet.” Het parket in Barcelona klasseerde in oktober 2021 een klacht dan weer omdat ze de schuldigen niet konden identificeren.

Begrijpelijk dat Vinicius Jr. op Instagram uithaalde: “Dit was niet de eerste, tweede of zelfs derde keer. Racisme is normaal in La Liga. (...) De competitie die ooit van Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano en Messi was, behoort vandaag aan de racist toe. Het spijt me voor de Spanjaarden die het er niet eens mee zijn, maar in Brazilië staat Spanje bekend als een land van racisten.”

Javier Tebas, de voorzitter van La Liga, wist niet beter dan de jonge Braziliaan op de vingers te tikken. “We probeerden je uit te leggen wat La Liga kan doen bij racistische incidenten maar twee keer daagde je niet op de afgesproken datum op. Voor je La Liga beledigt en bekritiseert, zou je je beter laten informeren.” Maar Vinicius liet zich gisteren de les niet spellen: “Nog maar eens valt de voorzitter van La Liga mij en niet de racisten aan. (...) Ik wil daden en straffen zien.” Een oproep die zelfs van de Braziliaanse president Lula bijval kreeg.

Bij de Spaanse voetbalbond ging er wel een licht branden. Bondsvoorzitter Luis Rubiales wees gisteren de commentaar van Tebas af als “onverantwoordelijk gedrag” en zei dat het belangrijk was om te erkennen “dat er een ernstig probleem is in dit land. En dat besmet ook de clubs, de supporters en zelfs een heel land. Vinicius heeft waarschijnlijk meer gelijk dan we denken: we moeten allemaal meer doen in de strijd tegen racisme.”

Ancelotti had alvast een suggestie: “In het verleden werd er niets gedaan met de klachten. De oplossing? De wedstrijd stopzetten, want zo kan het niet voort. Niemand ondergaat meer fouten en beledigingen dan Vinicius. Volgens het protocol moet de scheids eerst de fans waarschuwen en dan optreden als ze dat gedrag herhalen. Maar dat deed hij zondag niet.”

Thibaut Courtois zei dat hij supporters al na twintig minuten apengeluiden hoorde maken. “Ze zouden eens een camera’s op die mensen moeten richten zodat je hoort wat voor walgelijks ze soms roepen. Als Vini geen zin meer had om voort te spelen, had ik samen met hem het terrein verlaten want zo’n zaken kan je niet tolereren.”

KIJK. Braziliaanse president steekt Vinícius hart onder de riem: “Dit kan niet”

Real Madrid veroordeelt het incident ook met een statement op z’n website:

Valencia zal de racistische supporters een levenslang stadionverbod opleggen:

