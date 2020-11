Prachtige assist bij winning goal en onnavolgbare dribbels Januzaj: Martínez zal het graag zien gebeuren

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een opsteker voor Januzaj, nadat hij door de bondscoach opnieuw over het hoofd werd gezien voor het recente drieluik van de Rode Duivels. Van Sociedad-coach Imanol Alguaci kreeg hij in Cádiz wel het vertrouwen. En daar bedankte onze landgenoot voor. In minuut 66 kreeg hij de bal op de rechterflank toegespeeld. Even veinzen en dan de perfecte voorzet richting tweede paal, op het hoofd van de sterke Zweedse spits Alexander Isak. Zijn eerste assist dit seizoen, naast twee goals. Januzaj, die Sociedad vorig seizoen dankzij een late goal op de slotspeeldag in Bilbao ultiem kwalificeerde voor de Europa League, was in totaal goed voor drie cruciale passes en creëerde twee kansen. Waaronder een keer na een geweldige dribbel (zie video hieronder). In minuut 74 werd hij vervangen.

En zo zet hij zijn status van EK-joker toch stilaan kracht bij. Over zijn begaafdheid bestaat voor alle duidelijkheid nog steeds geen discussie. Ook bij de bondscoach niet. “Adnan is een fenomenaal talent waar ik van hou”, zei Roberto Martínez begin maart nog. “Iemand die de Rode Duivels véél kan bijbrengen. Adnan is bij machte om een wedstrijd open te breken.” Zoals tegen Cádiz, dus. Martínez is altijd al een liefhebber geweest van Januzaj. Selecteerde hem niet toevallig ‘out of the blue’ voor het WK in Rusland. Uit liefde voor de artiest. “De bondscoach vertelde me dat hij van mijn stijl en mijn kwaliteiten houdt”, glimlachte Januzaj in aanloop naar ‘dé 23’.

Quote Ik kan het me niet meer permitte­ren om niet opgeroepen te worden. De turbo moet aan. Ik heb het begrepen. Ik dien non-stop op een hoog niveau te spelen Adnan Januzaj, begin maart

Maar zie. Twee en een half jaar na zijn heerlijke plaatsbal tegen Engeland staat z’n teller qua aantal interlands nog altijd maar op twaalf. Adnan Januzaj werd al meer dan een jaar niet meer opgeroepen. En z’n laatste minuten dateren inmiddels van september 2019, in San Marino. “Een match om snel te vergeten”, zou-ie achteraf zeggen.

Volledig scherm © Sofascore

“In mijn hoofd wil ik maar één ding: in de basiself van de Rode Duivels staan”, vertelde Januzaj zelf, ook al in maart dit jaar, in een interview aan deze krant. “Op m’n 25ste moet dát de bedoeling zijn. Ik kan het me niet meer permitteren om niet opgeroepen te worden. De turbo moet aan. Ik heb het begrepen. Ik dien non-stop op een hoog niveau te spelen.” Is de trein nu definitief vertrokken?