Pijnlijke avond voor Courtois en co: Real Madrid was een horrorfilm en verliest van promovendus Cadiz

Primera Division Hun laatste avondmaal in loondienst van Barça? Messi en Suarez samen gespot op restaurant in Barcelona

27 augustus Het zijn vreemde dagen in Barcelona. Eerder werd al duidelijk dat Luis Suárez (33) niet meer in de plannen past, nu is dus ook Lionel Messi (33) op weg naar de uitgang. Het einde van een topduo, van het dodelijke MSN-trio blijft straks niemand meer over. Messi en Suárez werden gisterenavond gespot bij het verlaten van een luxueus restaurant in Barcelona. Hun laatste avondmaal samen als Barcelona-spelers?