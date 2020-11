Penaltyfout Courtois luidt nieuw puntenverlies Real in, terugkerende Hazard draait een uur vlot mee

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Na amper twee groepstrainingen stond Eden Hazard gewoon in de basis voor de op papier lastige verplaatsing naar Villarreal - het nummer twee uit La Liga. Na dertien dagen afwezigheid was dé vraag: hoe hard had Covid-19 ingehakt bij de Rode Duivel? Wel: Hazard toonde zich gretig - vanaf minuut één. De geur van de grasmat deed hem goed. Hazard liet zich graag in het spel betrekken, schuwde het defensieve werk niet en liet de tegenstand wel eens in het stof bijten. Net na het uur ging hij na een geruststellende en deugddoende match naar de kant.

Eden had geen voet in de openingsgoal. Al viel er wel wat over te zeggen. De lijnrechter wapperde éven met de buitenspelvlag, maar haalde die snel weer naar beneden omdat Vazquez niet aan het spel deelnam en niemand van de tegenstander hinderde. Toch was de beweging van de assistent-scheidsrechter voldoende om enkele Villarreal-spelers van de wijs te brengen- sommigen stopten pardoes met lopen. Carvajal profiteerde en bediende gelegenheidsspits Mariano, die er 0-1 van maakte. De VAR bevestigde de goal, tot ongeloof bij de thuisploeg. Een opdoffer die ‘De Gele Duikboot’ de eerste helft niet te boven kwam: Courtois werd geen enkele keer op de proef gesteld. Ook een controlerend Real voetbalde weinig bij elkaar.

Na rust ging Villarreal op zoek naar de gelijkmaker. Moreno schoot oog in oog met Courtois naast, terwijl ook Parejo het doelkader niet vond. Maar dan ging Courtois in de fout - zeldzaam. Chukwueze was iets sneller op de bal, de Real-doelman maaide hem onderuit: strafschop. Zijn fout rechtzetten was Courtois niet gegund, hij geraakte nét niet bij de lage elfmeter van Moreno. 1-1. Weer puntenverlies voor Real, dat nu vierde is. Courtois baalde als een stekker.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

