Pelé feliciteert Messi na evenaring doelpuntrecord: “Ik bewonder je enorm”

"Wanneer je hart overloopt van liefde, dan is het moeilijk om van pad te veranderen. Net zoals jij weet ik wat het is om elke dag met liefde hetzelfde shirt te dragen", schreef Pelé op Instagram. "Net zoals jij weet ik dat er niets beter is dan de plek waar we ons thuis voelen. Proficiat met je historisch record, Lionel. Maar bovenal proficiat met je prachtige carrière bij Barcelona. Verhalen zoals die van ons, over zo'n lange liefde voor dezelfde club, worden jammer genoeg steeds zeldzamer in het voetbal. Ik bewonder je enorm."