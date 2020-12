Overtuigend was het wéér niet, maar Zidane redt (voorlopig) z’n vel na winst bij Sevilla: “Het zijn moeilijke dagen geweest”

Als flegmatiek een persoon was, dan zou hij Zinédine Zidane heten. Zou de Fransman zelfs zenuwen kúnnen voelen? De coach van Real Madrid stond volgens verschillende kranten in Spanje onder druk. Erop of eronder in Sevilla.

Het was er niet aan te zien. Zidane coachte zoals gewoonlijk, zijn ploeg speelde zoals gewoonlijk dezer dagen. Real begon aardig, maar kon niet profiteren van een blundertje van Sevilla-doelman Bono. Verder plaatsballen van Kroos en Benzema.

Veel meer opwinding viel er in de eerste helft niet te noteren. Het ontbrak beide ploegen aan peper en zout. A touch of genious waar Real nu al sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo naar op zoek is. Van Vinicius en Rodrygo komt het niet. Hazard is uiteraard geblesseerd. Rusten bij 0-0.

Volledig scherm © EPA

Op enkele terugspeelballetjes na had Courtois weinig op te knappen gehad in de eerste helft, het was dan ook schrikken toen de Rode Duivel net na rust een prachtige retro van De Jong op zich zag afkomen. Te centraal wel, Courtois kon makkelijk pakken.

Net wanneer we Real er even niet meer zagen uitkomen, stuurde Benzema linksback Mendy de boulevard in. De Fransman bediende op zijn beurt Vinicius die Bono met een glijpartij op het verkeerde been zette. De goalie greep naast de bal en zo lag de 0-1 plots in doel.

Real groef zich daarop weer terug in de eigen organisatie. Vrouwen en kinderen eerst. Sevilla kreeg de bal, maar ook voor de Andalusiërs was het geen hoogdag. Ocampos zette Courtois met een nieuwe omhaal aan het werk. Prima redding van de Rode Duivel, opluchting bij Zidane - de flegmatiek even doorbroken.

En zo staat Real plots weer derde in La Liga en lijkt het vel van Zidane - althans voor even - weer gered. Na het weekend een nieuw examen in de Champions League. Tegen Mönchengladbach is het andermaal van moeten, anders dreigt een smadelijke uitschakeling op het kampioenenbal.

VIDEO: Courtois redt omhaal Ocampos uit benedenhoek

Zidane: “Het zijn moeilijke dagen geweest voor mijn spelers”

Courtois die voor het eerst de nul hield sinds 4 oktober, een eerste zege in een maand tijd. Zinédine Zidane blijft de kat met negen levens bij Real Madrid. “Ik ben blij voor mijn spelers. Het zijn moeilijke dagen geweest. De groep heeft laten zien dat ze karakter hebben.”

Zidane vond z’n ploeg al bij al wel goed acteren in Sevilla. “We hebben voor mekaar gewerkt, van minuut één tot het einde. In de tweede helft was het af en toe ondergaan, maar de overwinning was verdiend. Sevilla is een zeer goeie tegenstander die je op elk moment in de problemen kan brengen.”

Weinig verwijzingen naar zijn eigen penibele situatie na de match overigens bij Zidane. “We moeten hier gelukkig mee zijn. We hebben de drie punten en daar mogen we even van genieten. Alle wedstrijden zijn even belangrijk. Het is nu tijd om goed uit te rusten en om na te denken over wat er hierna zit aan te komen.”

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © AP

