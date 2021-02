Opnieuw beter signaal: Eden Hazard traint weer mee en stelt dat hij geen last meer heeft

Primera DivisionBlijkbaar is het ditmaal toch niet erg gesteld met Eden Hazard. Nadat hij gisteren paste voor de training, werkt hij deze ochtend de volledige sessie af. De Rode Duivel, die te kampen had met ‘vermoeide spieren’, stelde geen last meer te ondervinden. Zaterdag dus opnieuw aan de aftrap tegen Huesca?

Het rare aan het verhaal gisteren was dat MARCA, de huiskrant van Real Madrid, zijn berichtgeving over de afwezigheid van Hazard op training in de loop van de dag afzwakte. MARCA had het eerst wel degelijk over: ‘Molestias musculares’ - spierpíjn. Bronnen binnen de club waren er als de kippen bij om dat recht te zetten en om iedereen gerust te stellen. Real Madrid liet uitschijnen dat het hooguit om wat ‘vermoeidheid’ ging. De club publiceerde geen medisch bulletin omtrent Hazard. Van een echt letsel is geen sprake - dat bleek uit een echografie gisterochtend.

Hoe dan ook, er viel gisteren te horen dat Hazard ook vandaag en mogelijk morgen niet op het trainingsveld staat. Aan een overbelasting van wedstrijden kan het bezwaarlijk liggen. Hazard speelde sinds 14 januari 213 minuten. Ter vergelijking: Messi speelde in dezelfde periode 300 minuten. Olivier Deschacht zelfs 450 minuten..

Maar van 'opspelende’ spieren bleek Hazard vandaag dus geen last meer te hebben. Er was hem gevraagd om tijdens de training aan te geven hoe hij zich voelde. Dat viel best mee: Eden kon de volledige training afwerken.

Volledig scherm Hazard in actie tegen Levante. © AP

Erg bleek

Afgelopen zaterdag tegen Levante speelde Hazard erg bleek. Weliswaar in een ploeg die nagenoeg de hele wedstrijd met tien diende te voetballen, maar zelfs dan werd Hazard in de schaduw gezet door bijvoorbeeld Marco Asensio. Feit is dat - ondanks zijn doelpunt vorige week tegen Alaves - Hazard geen stijgende curve kan tonen in zijn prestaties. Vooral de rushes en de één-tegen-éénduels blijven achterwege.

Uitkijken wordt het naar zaterdag, wanneer Real op bezoek gaat bij Huesca - een bijzonder potige ploeg, nota bene. En dan is het nog maar de vraag of we een topfitte en scherpe Eden Hazard zien eind deze maand in de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta. In de heenmatch tegen Huesca scoorde Hazard nog zijn eerste goal dit seizoen, bij zijn eerste basisplaats.

