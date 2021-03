Operatie of niet voor Hazard? Onze chef voetbal merkt dat meningen nog ver uit elkaar liggen: “Maar ook met operatie kan hij EK halen”

La LigaWordt Eden Hazard opnieuw geopereerd aan de enkel of niet? Dat is de vraag die iedereen in Madrid en België zich stelt. Onze chef voetbal Stephan Keygnaert is in Madrid en merkt dat de twijfel in de verschillende kampen nog zeer groot is. Toch blijft er ook mét operatie een sprankeltje hoop. “Hazard zou dan net op tijd fit moeten geraken voor het EK. Maar of hij wedstrijdfit zal zijn...”

“Voorlopig laten ze het thema-Hazard hier wat rusten door de belangrijke Champions League-match van vanavond”, opent chef voetbal Stephan Keygnaert, die in Madrid is. “Maar morgen of overmorgen zou er beslist worden of Hazard al dan niet geopereerd wordt. Momenteel zit nog niet iedereen binnen Real Madrid en de entourage van Hazard op dezelfde golflengte. Er zijn dokters die vinden dat rust de beste optie is, maar ook dokters die vinden dat de opeenstapeling van blessures niet normaal is en er opnieuw in de enkel gekeken moet worden. Ook Eden zelf twijfelt nog. Hij gaat nu te rade bij verschillende mensen uit zowel zijn periode bij Chelsea als bij Real Madrid vooraleer een definitieve beslissing te nemen.”

Maar of het nu tot een operatie komt of niet: Eden Hazard zit in de put door de zoveelste terugslag. “We zien of horen hem momenteel niet. Hazard zou wel komen kijken naar de match vanavond, maar je merkt aan iedereen binnen de club dat deze blessure diepe sporen nalaat. Dus ik vermoed dat we straks een trieste Hazard te zien zullen krijgen in de tribune.”

Volledig scherm © Photo News

Moet Hazard nu ook definitief een kruis maken over het EK van deze zomer? Niet noodzakelijk volgens Keygnaert. “De relatie tussen Real Madrid en de nationale ploeg is niet opperbest. Aan medische prognoses wil geen van beide partijen doen. Maar in de coulissen van de nationale ploeg klinkt wel dat Hazard ook mét een operatie het EK zou halen. Al is de grote voorwaarde wel dat alles goed verloopt in het revalidatieproces van anderhalve à twee maanden. Maar of hij op het EK dan ook wedstrijdfit zal zijn... Hazard heeft amper gespeeld de voorbije twaalf maanden. Mogen we dan wel de beste Eden verwachten? We hebben een mirakel nodig.”

“Of we het op EK succes kunnen boeken zonder Hazard? De Duivels hebben wel bewezen dat ze ook zonder hem kunnen presteren, maar ondertussen zijn we ook Witsel kwijt. In vergelijking met de halve finale op het WK 2018 zijn Kompany, Dembélé en Fellaini afgehaakt en voor sommige spelers is drie jaar extra op de teller een serieus verschil. Ik stel me dus serieuze vragen of de huidige kern van de Duivels wel sterk genoeg is. Om écht voor de oppergaai mee te doen, hebben we Witsel en Hazard nodig...”

Volledig scherm - © HLN