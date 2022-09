Onzichtbare Hazard wordt net voor het uur naar de kant gehaald, maar Real blijft foutloos in La Liga

La Liga Bewonde­ring voor Pedri ‘Potter’ na heerlijke goal tegen Sevilla: “Met zijn magische actie liet hij iedereen omvallen”

De opmars van Barcelona in La Liga is voorlopig niet te stuiten. Door de 1-0-zege van zondagavond in de topper tegen Sevilla is de ploeg van Xavi opgeklommen naar de tweede plaats, achter Real Madrid. Supertalent Pedri, die met een magistraal doelpunt de wedstrijd besliste, is vanochtend de gevierde man in de Spaanse kranten.

