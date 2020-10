Onze chef-voetbal ziet hoe Zidane meer dan negen levens heeft: Sergio Ramos loodst Real naar zege in Camp Nou

Buitenlands voetbal Messi dartelt tijdens oefenmatch: Argentijn scoort héérlijk en pakt uit met knappe ‘pre-as­sist’

16 september Een geweldige pre-assist en twee goals. Lionel Messi was zichzelf vanavond in de oefenmatch van FC Barcelona tegen Girona. ‘t Waren voor de Argentijn zijn eerste goals sinds de hetze over een mogelijk vertrek bij ‘zijn’ club. Vooral Messi’s eerste goal was geweldig. Hij plaatste de bal met zijn mindere rechter via de paal heerlijk in doel. Bij zijn tweede goal week het leer af op een Girona-verdediger. Barça, dat in het kleurrijke nieuwe derde shirt speelde, won met 3-1.