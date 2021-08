Onze chef voetbal vindt dat Eden Hazard meer rebellie mag tonen: “Zijn clubcarrière zit in het slop en hij lijkt alles gelaten te ondergaan”

La Liga Ancelotti spreekt z'n vertrouwen nog eens uit in ‘hongerige’ Eden Hazard: “Hij is niet meer bang om in duel te gaan”

21 augustus 66 minuten om precies te zijn, zo lang speelde Eden Hazard vorige week in de seizoensopener van Real Madrid tegen Alavés (waarin hij met een assist Real op weg zette naar de zegen). Morgen kijkt De Koninklijke Levante in de ogen. Opnieuw met Hazard? Coach Carlo Ancelotti over de winger, Marco Asensio en de geruchten rond Kylian Mbappé.