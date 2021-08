Onze chef voetbal keek naar het droevige afscheid van Lionel Messi aan FC Barcelona: “De zwaarste nederlaag uit zijn carrière”

La Liga‘t Was een emotionele middag in Barcelona. Lionel Messi - tot tranen toe bewogen - gaf tekst en uitleg bij zijn afscheid. Tegen z'n zin. De wrede wetten van het voetbal. Onze chef voetbal keek mee naar dat hoopje Argentijnse ellende op het podium. “Zoals Messi daar verdrietig hing aan zijn pupiter – bound and broken on the floor –, had iets van een religieus paneel. Voor veel voetbalfans over de hele wereld was Leo Messi God. D10s.”