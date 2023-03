Ondanks uitstekende Courtois wint FC Barcelona na late goal Kessié de Clásico en kan het de titel al ruiken

De Clásico van de laatste kans voor Real. De Catalaanse leider kon zijn voorsprong tot 12 punten vergroten en begon dan ook verschroeiend aan de wedstrijd. Lewandowski en Raphinha namen Courtois in de openingsminuten onder vuur, maar onze nationale doelman had twee fantastische saves in huis. Een doelpunt van Barça hing in de lucht, maar tegen de gang van het spel in kwam Real op voorsprong. Een voorzet van Vinicius verdween via Araujo in doel. Een domper van jewelste voor de troepen van Xavi.