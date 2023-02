Ondanks heisa en provocaties zal Atlético de gedenkplaat van ‘rat’ Thibaut Courtois dan toch niet verwijderen

Atlético heeft de knoop doorgehakt. De fel besproken en besmeurde gedenkplaat van Thibaut Courtois aan het Cívitas Metropolitano Stadion wordt dan toch niet verwijderd. Begin vorige maand had zijn ex-club in een brief excuses geëist. Atlético neemt nu vrede met zijn uitleg dat zijn uitdagende woorden van vorige lente verkeerd werden geïnterpreteerd. Of diehard Atlético-fans die beslissing op gejuich zullen onthalen, is iets anders.

KIJK. Atlético-fans halen ereplaat Courtois uit grond aan stadion

In januari boog de Sociale Commissie van Atlético Madrid zich over de criteria van zijn ‘Paseo de los Jugadores Centenarios’. Dat is een soort ‘Hall of Fame’ aan het Civitas Metropolitano met gedenkplaten voor spelers die een plaats hebben in de rijke historie van Atlético.

Daar hoort ook Thibaut Courtois bij. De Rode Duivel, gehuurd van Chelsea, stond er tussen 2011 en 2014 drie seizoenen tussen de palen. Hij won er de Europa League (2012), de beker, de Europese Supercup (2013) én de landstitel (2014). Tijdens die periode raakte Courtois verknocht aan Madrid. Met tegenzin keerde hij in 2014 terug naar moederclub Chelsea.

Volledig scherm Thibaut Courtois viert de winst tegen Atlético in september. © AFP

Echter: sinds Courtois in de zomer van 2018 Chelsea verruilde voor stadsrivaal Real Madrid, heeft hij het helemaal verkorven bij de supporters van Atlético. Hij is legende af. In hun ogen is hij een ‘rata’, een rat, een verrader. Zijn gedenkplaat is al meermaals gevandaliseerd en besmeurd met urine. Zijn (uitdagende) gedrag in de derby’s heeft evenmin geholpen om weer in hun gratie te komen.

Na de gewonnen Champions Leaguefinale in Parijs stak Courtois onbedoeld het vuur weer aan de lont: “Gisteren zei ik nog tegen mijn vrienden dat wanneer Real finales speelt, dat zij die winnen. Nu sta ik aan de goeie kant van de geschiedenis.”

KIJK. Courtois na de Champions Leaguefinale

Tattoo

Dat was niet als een sneer naar Atlético bedoeld, maar voorzitter Enrique Cerezo en verschillende supporters vonden dat wel. In het populaire radioprogramma ‘El Partidazo de COPE’ riep Cerezo op om het gedenkplaatje van Courtois aan Civitas Metropolitano te verwijderen. “Kom met een schop en een houweel en haal het weg.”

Zo gezegd, zo gedaan: enkele supporters haalden het plaatje uit de grond. De gedenkplaat werd snel hersteld, maar begin januari kwam het punt toch terug op de agenda van Atlético.

Volledig scherm © Photo News

De Sociale Commissie bepaalde begin vorige maand dat (voormalige) spelers “altijd respectvol moeten blijven naar de club en de fans” om hun gedenkplaat te behouden. En daar had Courtois aan verzaakt, zo vond Atlético. De club stuurde hem een brief en bood hem de kans zich te excuseren. Courtois maakte via via duidelijk dat hij misbegrepen werd. Dinsdag aanvaardde de Commissie die uitleg.

Of de fans vrede zullen nemen met die beslissing, is een andere zaak. Eerder dit seizoen schold een Atlético-fan hem tijdens de opwarming uit voor ‘zakkenvuller’. Courtois bleef koel. Hij wees subtiel naar zijn linkeronderarm, waarop hij de Champions League-winst in de vorm van een tattoo liet vereeuwigen. Een muur in doel (verwijzend naar zijn bijnaam ‘El Muro’), de letters ‘TC1' en de trofee met het jaartal 2022.

Courtois zelf laat zijn slaap niet voor de beslissing. Ook bij de Chelsea-fans ligt hij niet in de bovenste schuif sinds zijn tumultueus vertrek in 2018. In Londen noemen ze hem smalend de slang.

Volledig scherm Courtois showt zijn tattoo aan de fans van Atlético die hem verwensen. © GolDirecto