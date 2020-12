Nummer 643! Lionel Messi evenaart mythisch doelpuntenrecord van Pelé: een overzicht van zijn indrukwekkende statistieken

De liefde is al een tijdje bekoeld is en het huwelijk dreigt straks definitief op te klippen te lopen. Maar de jarenlange trouw tussen Lionel Messi en FC Barcelona is vanmiddag nog eens bezegeld met een nieuw record. Zijn recordgoal zorgde weliswaar niet voor een zege tegen Valencia.

Tijd voor een reis door de tijd. 1 mei 2005. Op vier speeldagen van het einde van de competitie woedt de titelstrijd tussen Barcelona en Real Madrid nog volop. De Blaugrana hebben zes punten voorsprong op de Koninklijke en stevenen af op een eerste titel in zes jaar. Hekkensluiter Albacete gaat die dag met 2-0 onderuit in Camp Nou. In de toegevoegde tijd legt Argentijns wonderkind Lionel Andrés Messi - toen 17 jaar, 10 maanden en 7 dagen oud - de eindstand vast met een heerlijke lob op assist van Ronaldinho, na een invalbeurt van amper vijf minuten. Toen was er in Barcelona vreugde om de nakende titel, maar het betekende vooral de start van een historisch tijdperk. Het recordtijdperk van Lionel Messi.

De doelpunten van Messi bij Barcelona (meer statistieken vindt u op SofaScore)

Volledig scherm De indrukwekkende statistieken van Lionel Messi bij Barcelona. © SofaScore

Die andere legende, Pelé, begon zo’n vijftig jaar eerder aan zijn machinale doelpuntenproductie. Op 7 september 1956 maakt een amper 15-jarige Edson Arantes do Nascimento zijn profdebuut én eerste profgoal voor Santos. In een glansrijke 7-1-overwinning tegen Corinthians Santo Andre steelt de jonge Pelé, dan al gebombardeerd tot nieuwe superster, de show en doet hij voor de allereerste keer de netten trillen op het hoogste niveau.

Het was voor beide heren het eerste doelpunt van vele. Talloze topschutterstitels en individuele trofeeën volgden. Pelé klokte na 19 jaar in het shirt van Santos volgens de officiële statistieken af op een waanzinnig aantal van 643 officiële doelpunten. De Braziliaan had daarvoor amper 665 matchen nodig, wat dus overeenkomt met bijna één goal per match (0,96, red.). Om dat 46 jaar oude record te evenaren, had Messi in 16 jaar 748 wedstrijden bij Barcelona nodig. Een coëfficiënt van ‘slechts’ 0,86 goals per match.

Volledig scherm Messi in 2012 met coach Guardiola. Dat jaar was een echte 'grand cru' voor de Argentijn. © AFP

Eén jaar droeg het meeste bij aan de hoge cijfers van Messi. 2012 was een echte ‘grand cru’ voor de Argentijn. Dat kalenderjaar scoorde Messi in clubverband maar liefst 79 doelpunten. In het seizoen 2011-2012 maakte de Vlo ook het meeste aantal competitiegoals ooit in één seizoen in La Liga. Messi werd die jaargang topschutter in Spanje met 50 (!) goals. De cijfers in de jaren ervoor en erna bleven waanzinnig, maar in geen enkel jaar kon de Vlo zijn statistieken van 2012 herhalen. Maar het totaalplaatje maakt wel dat Messi de ‘all-time’ topschutter is van La Liga met 450 goals in 498 competitiewedstrijden. Ter vergelijking: de nummer twee in die lijst, Cristiano Ronaldo, klokte af op 311 treffers op het hoogste Spaanse niveau. Ook dat record zal dus nog héél lang op Messi’s naam staan.

VIDEO. De vijf mooiste goals van Messi bij Barcelona, gekozen door de fans:

Tegen wie legt Lionel Messi er het meeste van zijn goals in? Sevilla. Van zijn 643 goals voor Barça scoorde Messi er 37 tegen de Andalusiërs. Sevilla wordt op de voet gevolgd door Atlético Madrid, waartegen de Argentijn al 32 keer scoorde. Eén op de tien doelpunten van Messi voor Barcelona kwam er dus tegen topclubs Sevilla en Atlético Madrid. Tegen Real Madrid lukte de Vlo tot nu toe 27 treffers, waarvan twee hattricks. Een man van de grote momenten, zoveel is duidelijk.

Voor Pelé is het moeilijker om een onderverdeling te maken in zijn aantal doelpunten, zeker omdat de Braziliaanse legende altijd zal beweren dat hij meer dan duizend keer scoorde in zijn carrière. Iets wat de officiële statistieken tegenspreken. Feit is wel dat Pelé’s doelpunten rendeerden en de prijzenkast bij Santos aardig gevuld werd. In achttien jaar Santos won hij 31 trofeeën, maar ook daarin wordt hij geklopt door Lionel Messi. De Argentijn pakte sinds 2004 met Barcelona 34 prijzen: opnieuw een all-time record. De kans dat Messi op dat aantal effectief eindigt in Camp Nou, lijkt wel waarschijnlijk. Aan het einde van het seizoen neemt de Vlo wellicht definitief afscheid van Barcelona en door de huidige crisis lijkt het team niet meteen mee te dingen naar de prijzen.

Prijzenkast Pelé bij Santos (1956-1974): 6x kampioen van Brazilië 16x kampioen van de regio Sao Paulo 2x Copa Libertadores (Zuid-Amerikaanse Champions League, red.) 2x intercontinentale beker 2x intercontinentale supercup Prijzenkast Lionel Messi bij Barcelona (2004-...): 10x kampioen van Spanje 6x Copa del Rey 4x Champions League 8x Spaanse supercup 3x Europese supercup 3x wereldbeker voor clubs

Volledig scherm Pelé. © REUTERS