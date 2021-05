Nu ook officieel: Zinedine Zidane stapt per direct op als coach van Real Madrid

Geen prijzen dit seizoen voor De Koninklijke. Dan gaat de geruchtenmolen in Madrid aan het draaien. Zinedine Zidane was plots zo zeker niet meer van zijn plaatsje op de bank bij Real. Dat gerucht wordt nu ook bevestigd. Real Madrid kondigde vanmiddag op de officiële kanalen het vertrek van Zidane aan. “We moeten zijn beslissing respecteren en onze waardering tonen voor zijn professionaliteit, toewijding en passie die hij heeft getoond in al die jaren. Zidane is één van de grote mythen van Real Madrid en zijn legende gaat verder dan wat hij is geweest als coach en speler van onze club. Hij weet dat Real Madrid zijn thuis is en dat altijd zal zijn.”

Zidane - een levende legende in Madrid - was in de Spaanse hoofdstad bezig aan zijn tweede ambtstermijn als coach. Tussen 2014 en 2016 was hij al coach van de beloftes, om daarna tot 2018 het eerste elftal te leiden. Het bracht hem drie opeenvolgende Champions League-trofeeën en twee landstitels op. Daarna volgde een sabbatjaar, de club had volgens hem nood aan verandering. In 2019 besloot hij terug het roer in handen te nemen. Zidane had nog een jaar contract bij de Koninklijke, maar dat doet hij dus niet uit.