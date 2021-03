Nog wat extra kosten: FC Barcelona bijt voor EU-Hof in het zand in zaak rond onrechtmatige staatssteun

In 2013 startte de Europese Commissie een onderzoek naar wat mogelijk onrechtmatige staatssteun was. Drie jaar later besliste de Commissie dat de Spaanse overheid inderdaad heel wat inkomsten misgelopen was en die dan ook moest terugvorderen. De vier clubs waren de Spaanse schatkist een bedrag verschuldigd dat volgens Commissiebronnen maximaal 5 miljoen euro per club bedroeg.