Nieuwe operatie dreigt voor Hazard: ingreep lijkt enige optie om Rode Duivel te verlossen van alle ellende

11.17u gisterochtend. Nieuwsflits van MARCA. Eden Hazard trainde niet mee met de rest van de spelersgroep van Real Madrid, één dag voor de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta.

Evengoed consternatie in de bureaus van de Belgische voetbalbond in Tubize. Toch niet wéér?

Dik twee uur later kwam de club met een medisch bulletin: ‘Eden Hazard ondervindt problemen aan de rechter heupspier’. Een datum op de revalidatie werd niet gekleefd.

Eden Hazard was zaterdagnamiddag in de competitiewedstrijd tegen Elche een kwartier voor het einde ingevallen – na een afwezigheid van anderhalve maand wegens een spierscheurtje. Zondag verscheen Hazard niet op het trainingsveld voor de uitlooptraining, maar dat had niemand zó abnormaal gevonden.

Gistermorgen gingen evenwel de alarmsignalen af. Hazard meldde zich op de club met, volgens Spaanse bronnen, andermaal “geen goed gevoel” in zijn rechterbeen, waarna de medische staf van Real Madrid een kleine scheur in de heupspier vaststelde.

Voor zover deze krant kon vernemen, blijkt dat de Rode Duivel zich tegen Elche ook al ‘niet 100%’ voelde, maar Hazard achtte dat toen van voorbijgaande aard. Logisch, dacht hij, wegens een tekort aan wedstrijdritme.

Maar het onaangename gevoel trok niét weg.

De blessure aan de heupspier is de elfendertigste sinds Hazard in het najaar van 2019 geblesseerd raakte aan de enkel na een tackle van Thomas Meunier in het duel tegen PSG.

En net dat baart de medische staf van Real Madrid grote zorgen. In de loop van de dag – en na vele gesprekken in de schoot van de club met gespecialiseerde artsen – kwam de optie van een nieuwe operatie aan de enkel steeds nadrukkelijker in beeld. Er bestaat in Madrid een consensus dat de opeenstapeling van spierblessures “niet normaal meer is”. Er is quasi zekerheid dat Hazard sinds zijn eerste operatie in maart 2020 een nieuwe loophouding heeft aangenomen en daardoor bepaalde spiermassa’s ongezond belast. “Bij de operatie vorig jaar is toen een metalen plaatje in de enkel gestopt”, aldus een dokter met kennis van het dossier. “Het wegnemen van dat plaatje kan de enkel soepeler maken en de speler een bevrijd gevoel geven waardoor hij zijn natuurlijk loophouding gaat aannemen.”

Omdat Hazard, ondanks een naar verluidt perfecte ingreep destijds, éigenlijk sindsdien nooit echt meer een goed gevoel had in de enkel, zou de speler niet weigerachtig staan tegenover een nieuwe operatie.

Voor alle duidelijkheid: een definitieve beslissing was gisteravond laat nog niet genomen – ‘rust’ is een mogelijk alternatief – maar alle gesprekken wijzen wéldegelijk in die richting.

Quote Het zijn dingen die niet te verklaren zijn. Ik hoop dat Eden snel weer bij ons is. Een gelaten Zinedine Zidane op zijn persconferentie

Artsen die door deze krant zijn geraadpleegd, verzekeren dat in geval van een operatie nog niet meteen een kruis dient gemaakt over de EK-kansen van Hazard. Het operatief wegnemen van het plaatje is niet hetzelfde als een gebroken enkel opereren. De voorziene revalidatie – zonder problemen onderweg – wordt geschat op twee maanden.

Kort voor de club communiceerde over de nieuwe blessure van Hazard, verscheen Zinédine Zidane op de traditionele UEFA-persconferentie. Zidane gaf een aangeslagen indruk, en irriteerde zich aan de journalisten die maar bleven vragen stellen omtrent Hazard.

“Eden is niet in de mogelijkheid om te spelen tegen Atalanta. Meer kan ik niet zeggen. Het zijn dingen die niet te verklaren zijn. Ik hoop dat Eden snel weer bij ons is.”

En ook: “Er is iéts aan de hand. Vroeg of laat zullen de fans de ware Hazard zien, maar ik weet niet of dat met mij (lees: als trainer) zal zijn...”

Vooral die laatste uitspraak van Zidane deed dán al de wenkbrauwen fronsen. Zidane liet uitschijnen dat de kans reëel was dat een terugkeer van de Rode Duivel op het allerhoogste niveau niet op korte termijn moet verwacht worden.

Een operatie of niet, hoe dan ook is Hazard niet beschikbaar voor de drie WK-kwalificatie-interlands van de Rode Duivels eind deze maand. De aanvoerder van de Rode Duivels heeft niet meer voor België gespeeld sinds november 2019...

En Eden Hazard zelf? “Eden está triste”, vertelde Karim Benzema gisteren op zijn persconferentie.

Is de hele Belgische voetbalwereld niet een beetje triest?

