Nieuwe domper voor Real Madrid: na Hazard ook Sergio Ramos weken out

Ramos was juist woensdag teruggekeerd op het trainingsveld. Hij was er twee weken uit vanwege een knieblessure. In die tijd werd Real Madrid uitgeschakeld in de Copa del Rey door derdeklasser Alcoyano en werd in de competitie op eigen veld een 2-1-nederlaag geleden tegen Levante. Ramos werd aanvankelijk zaterdag terug verwacht in het elftal van Zidane dat het opneemt tegen Huesca.