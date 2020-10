Nieuw mysterie rond blessure Eden Hazard en puinhoop op het veld: crisis bij Real Madrid

Buitenlands voetbal Het vreemde verhaal van Eden Hazard: pers in Madrid wordt het stilaan moe

10 september Qué pasa, Eden Hazard? Na de vakantie niet eens kunnen aansluiten bij de groepstrainingen van de nationale ploeg. In Madrid is de pers het stilaan moe. De druk op de Galáctico neemt toe. The curious case of Eden Hazard.