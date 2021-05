MULTILIVE SPANJE. Atlético mist kans na kans - Slap Real creëert weinig - Scorende Messi slikt gelijkmaker

La LigaHoogspanning in Spanje. Als Atlético Madrid wint van Osasuna en Real doet dat niet tegen Athletic, kroont Los Rojiblancos zich op de voorlaatste speeldag van La Liga voor een elfde keer tot landskampioen. Feest voor Carrasco? Of steken Courtois en Hazard er een stokje voor? Ook de wedstrijd van FC Barcelona versus Celta de Vigo is overigens nog interessant. De Catalanen hebben nog een waterkansje. Volg in onze MULTILIVE de Spaanse titelstrijd op de voet.