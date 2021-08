Met dank aan Depay: Memphis bezorgt Barcelona een punt na bijzonder matige wedstrijd in Bilbao

La LigaFC Barcelona is op verplaatsing bij Athletic Bilbao niet verder geraakt dan een 1-1-gelijkspel. De Catalanen speeldenvooral verdedigend een bijzonder zwakke partij. Memphis Depay redde in de tweede helft een punt met een schicht in de bovenhoek.

Match twee in het tijdperk post-Lionel Messi vond voor Barcelona in het Baskenland plaats. De Argentijn scoorde meer dan 20 keer tegen Athletic Bilbao in zijn carrière bij de Catalanen. Zonder de boeman van weleer speelde Bilbao behoorlijk bevrijd tegen een zwak Barcelona.

Vooral achterin werd geknoeid in de eerste helft. Het was aan de rust een half mirakel dat de brilscore op het bord bleef. Na de pauze was de 1-0 van Martinez niet meer dan logisch, want Barcelona bakte er echt wel weinig van in San Mames.

Tot de Nederlanders opstonden in de tweede helft. De Jong trof met een lobballetje eerst nog de lat, iets later profiteerde Depay van balverlies bij de thuisploeg. De aanvaller ramde de gelijkmaker met een schicht in doel. 1-1 en daar bleef het ook bij ondanks een late rode kaart voor Garcia.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP

